Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Střet tří kamionů uzavřel silnici na několik hodin

KLADENSKO - Kolize se obešla naštěstí bez zranění.

Ve čtvrtek 3. února, po 13. hodině, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému k děsivě vypadající dopravní nehodě tří nákladních souprav k obci Hobšovice.

Podle dosavadního šetření došlo k dopravní nehodě tak, že 57letý řidič nákladního vozidla Daf s návěsem jel po silnici I. třídy č. 16 ve směru na Slaný, kde se pravděpodobně plně nevěnoval řízení, přičemž přejel se soupravou vlevo do protisměru a přední částí narazil do levé zadní části návěsu tahače Volva, který řídil 58letý muž. Následně poté narazil řidič nákladního vozu Daf čelně do přední části protijedoucí nákladní soupravy Scania se 40letým řidičem.

Střet těchto kamionů se naštěstí obešel bez zranění, šoféři byli z preventivních důvodů převezeni záchranáři do nemocnice, odkud byli posléze propuštěni.

Hasiči na místě provedli protipožární opatření, a navíc odpojili autobaterie u všech vozidel.

Komunikace byla po dobu šetření a vyprošťování vozidel uzavřena na více než 7 hodin.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

4. února 2022

