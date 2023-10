Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Střet tří dodávek na obchvatu Kolína

KOLÍNSKO – Dopravní nehoda si vyžádala jedno smrtelné zranění a několik dalších zraněných osob.

V pondělí 23. října, krátce před půl desátou dopoledne, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému ke střetu 3 dodávek, k němuž došlo na silnici I. třídy č. 38, na obchvatu Kolína. Pro těžce zraněné vzlétly i dva vrtulníky.

Podle prvotního šetření na místě došlo k dopravní nehodě pravděpodobně tak, že řidič jedné dodávky jel od Kutné Hory na Prahu, kde z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a narazil do boku dodávky. Následně na to pak ještě čelně narazil do druhé.

Po vyproštění osob z vozidel lékař konstatoval u jednoho muže úmrtí, u dvou těžké a u jednoho středně těžké zranění. Těžce zranění byli vrtulníky transportováni do nemocnic.

Celou věc si převzali kolínští kriminalisté, kteří u zemřelého nařídili soudní pitvu a budou se zabývat veškerými okolnostmi a přesnou příčinou této nehody s tragickými následky.

Silnice je od doby události obousměrně uzavřena a odklon dopravy je na nejbližších sjezdech přes centrum Kolína.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

PČR Středočeského kraje

23. října 2023

