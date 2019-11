Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Střet se zvěří

KLADENSKO – Pozor na migrující zvířata.

Ve středu 30. října 2019 po deváté hodině večerní došlo na dálnici D6 na 25 km k dopravní nehodě se zvěří. Osmatřicetiletému řidiči jedoucímu v osobním vozidle Peugeot 206 ve směru od Prahy do Karlových Varů vběhl náhle z levé strany bezprostředně před vozidlo divočák. I přes to, že se řidič snažil kolizi zabránit, došlo ke střetu automobilu se zvířetem. To bylo na místě usmrceno. Na místo byl povolán myslivec z místního sdružení, který zajistil odvoz a následnou likvidaci zvířete.

Rady, jak postupovat, když dojde ke srážce se zvěří:

V případě, že dojde ke srážce se zvěří, tedy poškození majetku další osoby, na místo dopravní nehody je třeba přivolat policii. Policisté po oznámení vyrozumí majitele či správce honitby, který je povinen si na místě zvěř zajistit na vlastní náklady. V případě, že zvěř po střetu z místa nehody uteče, policisté i v tomto případě vyrozumí majitele či správce honitby, že došlo k nehodě a s největší pravděpodobností ke zranění zvířete. Policisté střet se zvěří zadokumentují a řidiči předají protokol o dopravní nehodě.

Rozhodně nesmí řidič z místa kolize zvíře odvážet, protože by jeho jednání mohlo být vyhodnoceno jako pytláctví.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

1. listopadu 2019

