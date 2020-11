Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet se zvěří

STŘÍBRO – Řidič po nárazu vyjel do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Zranil se při tom jeho spolujezdec.

Tachovští dopravní policisté v tomto období šetří opakované střety vozidel se zvěří. Ve většině kolizí tyto srážky končí usmrcením zvěře a poškozením vozidla. Jsou však i případy, kdy dojde v důsledku střetu ke zranění osádky. Příkladem je dopravní nehoda, která se stala minulý pátek, tj. 20. listopadu, krátce před 18:00 hod. u obce Stříbro. Po silnici II/605 ve směru na Stříbro jel 41letý řidič s osobním vozidlem značky Renault. Při jízdě na rovném úseku ve stoupání mu z pravé strany do jízdní dráhy náhle vběhla srna, do které řidič narazil. Následně vyjel s vozidlem do levého silničního příkopu, kde čelně narazil do kmene stromu. Při tom došlo ke zranění nezletilého spolujezdce sedícího na předním sedadle, který byl z místa převezen na vyšetření do nemocnice. Dechová zkouška, kterou policisté s řidičem provedli, byla negativní. Vzniklou škodu odhadli na celkových 16 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.

Řidičům radí, aby v tomto období dbali zvýšené pozornosti zejména v úsecích, ve kterých lze předvídat výskyt lesní zvěře, a přizpůsobili tomu i rychlost jízdy.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

24. 11. 2020

Odkazy do noveho okna střet se zvěří Detailní náhled střet se zvěří Detailní náhled

vytisknout e-mailem