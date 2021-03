Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Střet se srnou a náraz do betonového mostu

BEROUNSKO - Řidičku překvapila v jízdní dráze srna a sjela mimo komunikaci.

Policisté berounského dopravního inspektorátu prošetřují dopravní nehodu, ke které došlo dne 22. března 2021 v brzkých ranních hodinách kolem půl páté.

Řidička jedoucí v osobním vozidle značky Opel po komunikaci III. třídy v katastru obce Lážovice ve směru jízdy do obce Bykoš se střetla se srnou. Do jízdní dráhy z travnatého silničního příkopu skočila srna a došlo ke střetu. Následně vozidlo narazilo přední pravou částí do betonového mostku. Řidička neutrpěla žádné zranění a srna z místa odběhla pryč. Při dopravní nehodě bylo poškozeno zábradlí betonového mostku. Celkem vzniklá škoda byla vyčíslena na částku 60 000,-Kč.

Rady, jak postupovat, když dojde ke srážce se zvěří:

V případě, že dojde ke srážce se zvěří, tedy poškození majetku další osoby, na místo dopravní nehody je třeba přivolat policii. Policisté po oznámení vyrozumí majitele či správce honitby, který je povinen si na místě zvěř zajistit na vlastní náklady. V případě, že zvěř po střetu z místa nehody uteče, policisté i v tomto případě vyrozumí majitele či správce honitby, že došlo k nehodě a s největší pravděpodobností ke zranění zvířete. Policisté střet se zvěří zadokumentují a řidiči předají protokol o dopravní nehodě.

Rozhodně nesmí řidič z místa kolize zvíře odvážet, protože by jeho jednání mohlo být vyhodnoceno jako pytláctví.





nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

25. března 2021





