Střet osobního vozidla s nákladní soupravou

ŽĎÁRSKO: Při dopravní nehodě došlo ke zranění čtyř osob

Ve čtvrtek 1. června krátce před půl osmou večer přijali policisté na integrovaném operačním středisku oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na křižovatce silnice II/390 se silnicí II/602 v katastru obce Ruda na Žďársku. Třicetiletý řidič jedoucí směrem k obci Osová Bítýška s osobním vozidlem Škoda Octavia vjel do prostoru křižovatky v době, kdy po hlavní silnici z levé strany projížděla nákladní souprava Scania s návěsem, a došlo ke střetu, kdy následně vozidla sjela mimo komunikaci. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče osobního vozidla Škoda a jeho tří spolujedoucích, z toho byly dvě nezletilé osoby. Řidič a jedna ze spolujedoucích byli převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Nezletilí spolujedoucí byli leteckou záchrannou službou transportováni do brněnské nemocnice. Policisté provedli šetření, ohledání a zadokumentování. Dechovou zkouškou požití alkoholu u řidiče nákladní soupravy vyloučili. U řidiče osobního vozidla nebylo možné provést dechovou zkoušku, proto byl zajištěn odběr krve v nemocnici. Škoda, která při dopravní nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na 680 tisíc korun. Dopravní nehodu policisté prověřují.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

2. června 2023

