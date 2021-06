Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet osobního vozidla a cyklisty

SUŠICE - Ke střetu došlo na kruhovém objezdu. Cyklista utrpěl po pádu zranění, se kterým byl letecky převezen do nemocnice v Plzni.

Dne 21. června 2021 v 09:35 hodin jela pětačtyřicetiletá řidička s osobním automobilem tovární značky Hyundai Santa Fe v obci Sušice v ulici Volšovská po kruhovém objezdu. Při jízdě měla v úmyslu odbočit vpravo dále do ulice Příkopy. Před odbočením předjížděla šestasedmdesátiletého cyklistu jedoucího po kruhovém objezdu ve stejném směru. Při nájezdu na výjezd zkřížila cyklistovi dráhu a ten s jízdním kolem narazil do pravého boku vozidla. Po střetu upadl na zem a utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice v Plzni. Požití alkoholických nápojů před jízdou policisté vyloučili dechovými zkouškami. Na jízdním kole škoda nevznikla, na osobním vozidle byla vyčíslena na 20 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu Klatovy.



por. Mgr. Dagmar Brožová

22. června 2021

