Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet osobního auta a motocyklu

SUŠICE - Řidič osobního vozidla nedal znamení o změně směru jízdy a přehlédl motocyklistu jedoucího za ním. Ten včas nezareagoval na odbočující vozidlo a narazil do něj. Měl pozitivní dechovou zkoušku.

Dne 20. června 2021 v 10:15 hodin řídil osmapadesátiletý muž osobní vozidlo tovární značky Škoda Superb po místní komunikaci náměstí Svobody v obci Sušice. Zde před budovou městského úřadu odbočoval vlevo, kdy chtěl zaparkovat na volném parkovacím místě. Přitom si kvůli nedostatku místa najel doprava. Nedal však znamení o změně směru jízdy a dostatečně se nepřesvědčil o situaci v silničním provozu za sebou. Přehlédl řidiče motocyklu tovární značky BMW. Třiapadesátiletý motocyklista také nesledoval situaci v silničním provozu a včas nezareagoval na odbočující vozidlo a narazil do jeho levého předního boku. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 90 tisíc korun. Řidič motocyklu utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice v Sušici. Oba řidiči se podrobili dechovým zkouškám. U řidiče osobního vozidla byla negativní, u motocyklisty pozitivní. Odborné měření elektronickým přístrojem ukázalo výsledek 0,30 promile alkoholu v krvi. Motocyklista uvedl, že alkoholické nápoje požíval do 23 hodin předchozího dne, kdy vypil pět dvanáctek. Při šetření dopravní nehody policisté zjistili, že motocykl nemá platnou technickou kontrolu. Skončila před deseti dny.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. června 2021

vytisknout e-mailem