Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet osobního a nákladního vozidla

RYCHNOVSKO - Oba řidiči utrpěli zranění.

Včera 4.5. krátce před polednem došlo v obci Rohenice ke střetu osobního vozidla s nákladním. Řidič auta značky Renault Megane jedoucí od Českého Meziříčí přejel ze zatím neznámých příčin do protisměru, kde čelně narazil do soupravy nákladního vozidla značky Daf s návěsem zn. Benalu. Po nárazu bylo osobní auto odhozeno na oplocení rodinného domu. Při nehodě byli oba řidiči zraněni. Třiašedesátiletý řidič meganu byl s vážným zraněním letecky transportován do nemocnice a 42letý řidič, u kterého byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou, kamionu byl odvezen do nemocnice na ošetření sanitkou. Kvůli těžkému zranění byl u staršího řidiče nařízen odběr krve.

Policisté odhadli na meganu škodu 90 tisíc, na dafu 120 tisíc a na oplocení 10 tisíc korun.

Přesná příčina nehody je v šetření rychnovských policistů.

por. Iva Kormošová

5.5.2021, 10.15

