Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Střet osobáku s autobusem se obešel bez zranění

LIBEREC – Policisté z Dopravního inspektorátu vyšetřují dopravní nehodu osobního automobilu a autobusu v centru Liberce.

V sobotu 9. března, krátce před půl devátou, projížděl autobus s více jak desítkou přepravovaných osob centrem města. V ulici Dr. M. Horákové, ve směru ke křižovatce s ulicí Košická do autobusu naboural osobní automobil, který se ocitl z dosud nezjištěných příčin v protisměru. Řidička osobního automobilu, která již nebyla schopna střetu zabránit, pravděpodobně nepřizpůsobila jízdu stavu a povaze vozovky. V pravotočivé zatáčce, ve směru do centra města, přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího vozidla hromadné přepravy osob.

Pravděpodobný viník dopravní nehody nesetrval na místě střetu a nedodržel tak povinnosti, které mu ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Jakmile policisté z Integrovaného operačního střediska obdrželi informace o nehodě, vyslali na místo hlídky z nejbližšího okolí. O několik okamžiků později jedna z nich, nedaleko místa nehody, vypátrala havarovaný osobní automobil.

Při střetu nebyl naštěstí nikdo zraněn. Provedená orientační dechová zkouška u řidiče vozu městské hromadné přepravy byla negativní.

Policisté Dopravního inspektorátu Liberec případ i nadále vyšetřují a zjišťují okolnosti a příčiny vzniku dopravní nehody, jakož i samotného nehodového děje a míru zavinění.

11. března 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem