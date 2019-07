Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Střet odnesl chodec vážným zraněním

AKTUALIZACE: Řidiče vypátrali kriminalisté.

Jihomoravští kriminalisté ve spolupráci se svými brněnskými kolegy vypátrali muže, který na začátku května úmyslně najel na chodce. Osudnému střetu předcházel kontakt chodce s vozidlem. O několik metrů dále se řidič stříbrného vozu otočil a rozjel se proti chodci. Po vážném střetu nezastavil a z místa události ujel. Mezi obviněným a poškozeným nebyl žádný vztah, čtyřiatřicetiletý řidič do Chrlic mířil po hádce s přítelkyní. Těžko říct, co ho vedlo k osudnému jednání. Do protokolu uvedl, že se domníval, že chodec na poslední chvíli uskočí. Kriminalistům se podařilo vytipovat a zajistit i vozidlo, u kterého už byly naplánovány úpravy. Brňan byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a na verdikt o vině a výši trestu si počká ve vazbě. Polehčující okolností nebude jistě ani fakt, že za volantem neměl co dělat, neboť mu vypršel zákaz řízení a nepožádal si o vrácení řidičského průkazu.

mjr. Pavel Šváb, 8.7.2019

První květnový den zhruba 30 minut po půlnoci došlo v křižovatce ulic Šromova a Zámecká v Brně-Chrlicích ke střetu osobního auta a chodce. Devětadvacetiletý muž ho odnesl těžkým zranění, na místě jej ošetřovali svědci události, od kterých víme, že vozidlo odjelo směrem k dálnici, aniž by řidič zastavil. Podle dosavadního šetření se nejedná o dopravní nehodu a ze strany řidiče dosud neznámého vozidla půjde s největší pravděpodobností o úmyslné jednání.

Kriminalisté věc v tuto chvíli šetří jako zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví (za který pachateli hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi) a také za neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Zároveň žádají o pomoc případné svědky, kteří se v kritickou dobu vyskytovali v okolí místa činu a mohli si všimnout podezřelého vozidla nebo ho mohou mít nahrané na palubních kamerách. S poznatky se mohou obracet na linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

mjr. Pavel Šváb, 6.5.2019

