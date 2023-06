Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Střet motocyklisty s vlakem

Jindřichův Hradec – Motocyklista v nepřiměřené rychlosti předjížděl před sebou stojící kolonu, i když svítila červená a závory byly dole.

Včera v 19:55 hodin vyjížděli dopravní policisté ke střetu motocyklisty s vlakem, ze které je důvodně podezřelý řidič motocyklu Honda, který jel po silnici I/23, ve směru od obce Pleše na obec Doňov, přičemž před železničním přejezdem Doňov nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, kdy předjížděl před ním již stojící kolonu vozidel před železničním přejezdem s blikajícími červenými přerušovanými výstražnými světly a se zapnutým zvukovým signálem, kdy již závory byly sklopeny. Během riskantního manévru zachytil o motocykl Kawasaki, který již rovněž stál, a to ve chvíli, kdy z jeho levé strany přijížděl k přejezdu osobní vlak. Motocyklista Hondu, ve snaze zabránit střetu s vlakem, „položil“, přesto vlak motocykl zachytil a několik metrů jej tlačil před sebou, dokud nezastavil. Motocykl Honda zůstal po dopravní nehodě zaklíněný pod předním obrysem osobního vlaku. Motocyklista zůstal ležet vlevo za železničním přejezdem u kolejiště. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění motocyklisty Honda, který byl letecky transportován do nemocnice. Dále došlo k lehkému zranění motocyklisty Kawasaki. K dalšímu zranění osob nedošlo. Hmotná škoda na motocyklu Honda je předběžně vyčíslena na 60 000 korun, na motocyklu Kawasaki na 2 000 korun a na osobním vlaku na 50 000 korun. Dechová zkouška na alkohol byla u obou motocyklistů a strojvedoucího negativní. V místě dopravní nehody byl přerušen provoz na železniční trati v době od 19:56 hodin do 22:16 hodin. Nehoda také uzavřela sjezd na 100 km D3.

Policisté nabádají nejen motocyklisty, ale všechny účstníky silničního provozu, aby se k sobě na silnicích chovali ohleduplně a byli obezřetní. Provoz na komunikacích je v letních měsících hustší a tedy i mnohem rizikovější. Přejeme všem, ať se ze svých cest vrátíte v pořádku domů.

26. června 2023

