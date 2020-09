Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet dvou vozidel

NÁCHODSKO - Dopravní nehoda s těžkým zraněním

Dnes 07. 09. 2020 v ranních hodinách došlo v Náchodě na ulici Broumovská k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Jeden z řidičů při výjezdu z Náchoda na Broumov za jízdy pravděpodobně usnul a s vozidlem značky Fiat Panda přejel do protisměrné části vozovky. Řidič auta značky Peugeot Boxer s přívěsem jedoucí opačným směrem se snažil střetu zabránit najetím k pravému okraji vozovky a prudkým bržděním, přesto došlo ke střetu a to levou přední částí. Fiat po nárazu skončil v pravém travnatém příkopu a peugeot vlivem střetu přejel chodník, prorazil oplocení a pravou přední částí do něj narazil. Při dopravní nehodě došlo k jednomu těžkému a jednomu lehkému zranění, celková odhadovaná škoda na vozidlech je 200.000 korun, na domu s plotem 35.000 korun. Provedená dechová zkouška byla u obou řidičů negativní. Nehoda je dále v šetření náchodských policistů.

por. PhDr. Jaroslav Matoušek

07. 09. 2020, 15:00

