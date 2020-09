Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet dvou vozidel

HRADECKO - Jeden řidič utrpěl zranění.

Včera 1.9. v 16.30 byli dopravní policisté přivoláni k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která se stala na silnici II. třídy v katastru obce Nechanice. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič auta značky Peugeot 107 jedoucí od Nechanic směrem na Hradec Králové nepřizpůsobil rychlost jízdy na mokré vozovce, kdy v levotočivé zatáčce se dostal do smyku, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem značky BMW. Od nehody byl řidič BMW se zraněním převezen na ošetření do nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl. Policisté oba řidiče podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. U peugeotu, u kterého odhadli škodu na 50 tisíc, zadrželi osvědčení o registraci vozidla. U MBW odhadli škodu na 150 tisíc korun.

Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření.

por. Iva Kormošová

2.9.2020, 10.00

