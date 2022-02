Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet dvou osobních vozidel

DRAŽENOV – Jedno z vozidel po střetu skončilo mimo pozemní komunikaci. Řidička utrpěla zranění.

K dopravní nehodě došlo dne 9. února 2022 v 07:20 hodin na křižovatce silnice II. třídy č. 189 vedoucí na obec Klenčí pod Čerchovem se silnicí III třídy č. 19524 vedoucí na obec Ždánov a místní komunikací vedoucí k čerpací stanici. Osmačtyřicetiletý řidič vozidla Alfa Romeo jedoucí od obce Ždánov k hlavní pozemní komunikaci chtěl projet křižovatkou rovně ve směru k čerpací stanici, kdy při jízdě nerespektoval svislou dopravní značku Dej přednost v jízdě! a nedal přednost v jízdě vozidlu Škoda Octavia dvaapadesátileté řidičky jedoucí po hlavní pozemní komunikaci ve směru od obce Klenčí pod Čerchovem na obec Draženov. Přední částí svého vozidla Alfa Romeo narazil do levé boční části vozidla Škoda Octavia. Vozidlo Škoda Octavia bylo po střetu odraženo mimo komunikaci, kde narazilo do betonového mostku. Alkohol byl u řidičů vyloučen dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky, která byla převezena na ošetření do nemocnice. Škoda na vozidle Alfa Romeo byla vyčíslena na 30 tisíc korun, na vozidle Škoda Octavia na 60 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. února 2022

vytisknout e-mailem