Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet dvou osobních vozidel

ÚJEZD – Řidič nedal přednost v jízdě a vjel do jízdní dráhy druhému řidiči.

K dopravní nehodě dne 1. dubna 2021 v 15:55 hodin došlo na křižovatce silnice I. třídy č. 26 se silniční III. třídy č. 19528 u obce Újezd. Osmačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Peugeot 308 jedoucí ve směru od obce Újezd nerespektoval při průjezdu křižovatkou dopravní značku Dej přednost v jízdě a vjel do jízdní dráhy vozidlu BMW 740 jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci ve směru od obce Folmava, které řídil čtyřiatřicetiletý řidič. Ten se snažil střetu zabránit, ale marně. Ve svém jízdním pruhu přední částí vozidla narazil do pravé boční části vozidla Peugeot, které bylo odmrštěno do pravého silničního příkopu. Zde zůstalo ležet na pravém boku. Spolujedoucí z tohoto vozu byla lehce zraněna a byla převezena do nemocnice k ošetření. Požití alkoholu u obou řidičů policisté vyloučili dechovými zkouškami. Škoda na vozidle Peugeot byla vyčíslena na 70 tisíc korun, na vozidle BMW na 30 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

6. dubna 2021

