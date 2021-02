Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet dvou osobních vozidel

SEMNĚVICE - Řidička nedala přednost řidiči jedoucímu po hlavní silnici. Zraněni byli řidiči i spolucestující.

K dopravní nehodě došlo dne 3. února 2021 v 14:05 hodin na křižovatce silnic mezi obcemi Horšovský Týn, Velký Malahov, Pocinovice a Semněvice. Čtyřiatřicetiletá řidička vozu Citroen Berlingo jedoucí z vedlejší komunikace ve směru od obce Pocinovice směrem obec Semněvice na křižovatce nedala přednost osobnímu vozidlu Ford Fiesta, které řídil pětatřicetiletý muž. Jel po hlavní pozemní komunikaci ve směru od obce Horšovský Týn směrem na obec Velký Malahov. Ve vozidle Citroen byla jako spolujezdkyně na zadním sedadle v dětské autosedačce sedmiletá dívka. Ve vozidle Ford byl jako spolujezdec na předním sedadle patnáctiletý hoch. On i řidič utrpěli zranění a byli převezeni k ošetření do nemocnice ve Stodě. Řidička vozidla Citroen utrpěla lehká zranění a byla převezena k ošetření do nemocnice v Domažlicích. Alkohol u obou účastníků dopravní nehody byl vyloučen dechovou zkouškou. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 140 tisíc korun.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. února 2021

vytisknout e-mailem