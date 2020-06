Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet dvou nákladních vozidel

STRÁŽOVICE - Jeden z řidičů dostal s vozidlem smyk a narazil do jiného vozu. To bylo odraženo na oplocení.

Dne 18. června 2020 v 12:47 hodin jel osmadvacetiletý řidič s nákladním automobilem Tatra po silnici II. třídy č. 186 v obci Stražovice ve směru od obce Pačejov na Plánici. Na začátku obce Strážovice nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, která byla mokrá, a když na protijedoucí jízdní soupravu tvořenou nákladním automobilem MAN s přívěsem Maro reagoval prudkým brzděním, dostal s nákladním vozidlem smyk, vjel do protisměru, kde se střetl levou přední částí s levou přední částí nákladního vozidla MAN. To bylo po střetu odtlačeno vpravo mimo komunikaci, kde poškodilo oplocení domu. Po střetu byl řidič vozidla MAN převezen k vyšetření do Klatovské nemocnice. Šetřením na místě dopravní nehody bylo zjištěno, že u vozidla Tatra jsou některé pneumatiky na zadních nápravách jsou sjeté pod stanovenou mez. Kontrolou řidiče Tatry bylo zjištěno, že řádně nevedl záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Dechová zkouška na alkohol byla provedena u obou řidičů s výsledkem negativním. Ke zranění osob nedošlo. Celková škoda byla vyčíslena na 540 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Klatovech.



por. Mgr. Dagmar Brožová

19. června 2020

