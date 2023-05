Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Střet dodávky s vlakem

Prachatice – Vimperk – Řidiče s těžkým zraněním z místa dopravní nehody transportoval vrtulník. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli dnes o půl jedenácté dopoledne k dopravní nehodě, ke které došlo na železničním přejezdu ve Vimperku. Řidič nákladního vozidla Fiat Ducato, jedoucí ve směru z ulice Karolíny Světlé – Hajná Hora, vjel na železniční přejezd ve chvíli, kdy tudy projížděl osobní vlak, jedoucí ve směru Strakonice - Volary, následkem čehož došlo ke střetu této dodávky s vlakem. Vozidlo bylo po střetu dále odraženo mimo koleje, kde narazilo do oplocení u domu. Zraněného řidiče museli ven vyprostit hasiči a s těžkým zraněním byl letecky transportován do nemocnice. K dalšímu zranění osob nedošlo. Alkohol u strojvůdce vyloučila orientační dechová zkouška, u řidiče je, vzhledem ke zdravotnímu stavu, předmětem dalšího šetření. Na místo dorazila také drážní inspekce. Železniční přejezd bude zhruba do 13:00 hodiny uzavřen.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

22. května 2023

Odkazy do noveho okna DN NA s vlakem - Vimperk Detailní náhled DN NA s vlakem - Vimperk Detailní náhled DN NA s vlakem - Vimperk Detailní náhled

vytisknout e-mailem