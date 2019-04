Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Střet cyklisty se srncem

CHRUDIMSKO – Netradiční nehodu evidují kolegové z dopravního inspektorátu. Střet se zvěří není neobvyklým nehodovým dějem, ale aby srnec vběhl do jízdní dráhy cyklistovi a následkem srážky srnec na místě uhynul, to je téměř ojedinělý případ.

Přesně to se stalo koncem minulého týdne 1 kilometr od Seče. V 6 hodin ráno jel cyklista do zaměstnání, z hlubokého příkopu zhruba 20 m před ním vyběhla zvěř. Cyklista na kole samozřejmě neseděl poprvé. Jedná se o vášnivého cyklistu, který má v pedálech mnoho kilometrů a nejezdí zrovna nejpomaleji. Střetu neměl šanci zabránit, doslova přelétl přes řídítka a zůstal ležet ve stejném příkopu jako mrtvý srnec. Muž naštěstí neutrpěl zranění, která by ho ohrozila na životě, přesto skončil v nemocnici na pozorování. Odřeniny, naraženiny a zhmoždění… to jsou následky střetu a pádu.

Kolo je navzdory nárazu v pořádku, odnesla to světla, cyklistická kombinéza a mobilní telefon.

Cyklistický tachometr ve své historii ukazuje rychlost 63km/h. Dle slov hlavního účastníka nehody v přesně tomto okamžiku už neměl čas brzdit nebo zahájit jakýkoliv úhybný manévr.

Jak je vidět, zvěř je nevyzpytatelná překážka v silničním provozu nejen pro řidiče motorových vozidel, ale střetu nemusí zabránit ani cyklista. Jezděte obezřetně.

8. dubna 2019

