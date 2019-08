Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Střet čtyř vozidel na Kladensku

KLADENSKO – Při dopravní nehodě byly zraněny lehce dvě osoby.

Po devatenácté hodině v pondělí 19. srpna 2019 došlo k dopravní nehodě čtyř osobních vozidel na silnici III. třídy mezi obcemi Stehelčeves – Brandýsek na Kladensku.

Nejprve došlo ke střetnutí osobního vozidla značky Suzuki, jehož dvaačtyřicetiletá řidička narazila do před ní jedoucího vozidla Škoda Fabia, které zpomalilo v jízdě, neboť před ním na silnici byla překážka stojící vozidlem značky Citroen po pravé straně pozemní komunikace. Poté zezadu přijíždějící další osobní vozidlo tovární značky Dacia narazilo do vozidla Suzuki a došlo k dalšímu střetu všech vozidel včetně stojícího vozidla Citroen.

Dvaačtyřicetiletá řidička z osobního vozidla Suzuki utrpěla zranění lehčího charakteru, s kterým byla posádkou ZZS převezena do slánské nemocnice. Ve vozidle Škoda Fabia cestovala tříčlenná posádka. Spolujezdec ve věku čtyřicet let byl lehce zraněn a převezen ZZS do kladenské nemocnice. Do nemocnice byla z tohoto vozidla převezena bez zranění pouze ke kontrole i dvouletá dívenka za doprovodu dvaatřicetileté řidičky. Z vozidla Dacia pětapadesátiletá řidička a dvacetiletá spolujezdkyně a ani čtyřiašedesátiletá řidička z vozidla Citroen neutrpěly žádné zranění.

Policisté vyzvali všechny čtyři řidičky k dechovým zkouškám, které byly s negativními výsledky a alkohol byl u řidiček na místě dopravní nehody ihned vyloučen. Celkem vzniklá škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na částku 350 000,-Kč. Pozemní komunikace byla v době prošetřování dopravní nehody uzavřena.

Kladenští policisté dopravního inspektorátu nyní tuto dopravní nehodu prošetřují.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. srpna 2019

vytisknout e-mailem