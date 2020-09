Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet čtyř vozidel

HORŠOVSKÝ TÝN – Řidička vyjela z nezjištěných příčin mimo komunikaci a narazila do zaparkovaného vozidla. To bylo odraženo na další, to na další.

K dopravní nehodě na silnici II. třídy č. 200 v obci Horšovský Týn v ulici Masarykova došlo dne 22. září 2020 v 16:45 hodin. Pětatřicetiletá řidička osobního automobilu Mercedes Benz jedoucí ve směru od ulice E. Beneše na obec Horšov z nezjištěných příčin přejela na přímém úseku k levému okraji komunikace a následně vyjela vlevo mimo komunikaci, kde postupně narazila do svislého dopravního značení a zaparkovaného osobního automobilu Renault Clio. Po nárazu byl osobní automobil Renault odražen na zaparkovaný osobní automobil Citroen Berlingo, který byl následně odražen na osobní automobil Škoda Octavia. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidičky a její roční spolujezdkyně. Obě byly z místa dopravní nehody odvezeny k ošeření do Domažlické nemocnice. Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Na osobním automobilu Mercedes Benz byla škoda vyčíslena na 90 tisíc korun, na osobním automobilu Citroen Berlingo 80 tisíc korun, na osobním automobilu Renault Clio 60 tisíc korun a na osobním automobilu Škoda Octavia 30 tisíc korun. Na svislém dopravním značení vznikla škoda 5 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu Domažlice.



por. Mgr. Dagmar Brožová

23. září 2020

