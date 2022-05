Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet auta s chodci a kočárkem

TRUTNOVSKO - Všech 5 účastníků nehody utrpělo zranění.

Včera 12.5. krátce po 15. hodině na silnici III. třídy mezi obcemi Bílá Třemešná a Třebihošť došlo ke střetu osobního vozidla se dvěma chodci vedoucími kočárek s kojencem. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič auta značky VW Golf jedoucí směrem na Třebihošť nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, kdy při stoupání a projíždění pravotočivé zatáčky dostal smyk. Vozidlo vyjelo vpravo mimo vozovku, kde narazilo do stojících chodců. Dále najelo na vyvýšený břeh a převrácené na bok dopadlo zpět na silnici. Při nehodě oba chodci ve věku 25 a 26 utrpěli těžké zranění a rychlou záchrannou službou byli převezeni do nemocnice. Kojenec byl transportován do nemocnice letecky. Devatenáctiletý řidič a jeho nezletilá spolujezdkyně byli s lehkým zraněním také převezeni do nemocnice.

Policisté u řidiče vyloučili alkohol dechovou zkouškou. Na vozidle odhadli škodu na 35 tisíc a na kočárku 2 tisíce korun.

Komunikace byla na více než dvě hodiny zcela uzavřena.

Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření trutnovských policistů.

por. Iva Kormošová

13.5.2022, 9.45

