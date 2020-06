Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet 2 nákladních automobilů a dodávky u Holovous

JIČÍNSKO - Zasahovaly všechny složky IZS.

Dnes krátce před půl 10 se před obcí Holovousy na Jičínsku stala dopravní nehoda dvou nákladních automobilů a dodávky. Na přímém úseku komunikace z dosud nezjištěných příčin děvatadvacetiletý řidič dodávky náhle přejel do protisměru, kde se střetl s nákladním automobilem. Dodávka po střetu následně narazila do dalšího nákladního automobilu. Na místě dopravní nehody zasahovaly všechny složky IZS. Řidiče a spolujezdce z dodávky si převzali do péče lékaři.

Policisté na místě regulovali dopravu a řidiče dočasně odkláněli po objízdných trasách přes okolní obce.

Příčina a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření jičínských dopravních policistů.



por. Ing. Eliška Majerová

8. 6. 2020, 15:30

