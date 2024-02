Střelecká příprava policistů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1) Jak často trénují policisté střelbu ze služebních zbraní a zásah podobný tomu, který se odehrál na filozofické fakultě a kteří policisté takový zásah cvičí a kteří vůbec?

2) Existuje povinný počet střeleb, kterého se musí každý policista účastnit?

3) Kolik střel ročně musí policisté ze své zbraně v rámci tréninku na střelnicích vystřílet?

4) Vyjádření prosím poskytnout dle specializace policistů - kolik střeleb ročně musí mít řadový policista z obvodního oddělení, kolik SPJ, kolik prvosledová hlídka, kolik kriminalisté a kolik speciální útvary jako zásahová jednotka a zároveň kolik střel musí tyto jednotky vystřílet?

5) Jak často cvičí prvosledové hlídky střelbu z dlouhých zbraní?

6) Kolik dlouhých služebních zbraní je mezi policisty?

7) Kolik krátkých služebních zbraní je mezi policisty?

8) Jaký je průměrný počet střeleb a průměrný počet střel, které policisté průměrně na jednoho ročně vystřelí?

9) Kolik činila částka, kterou policie ročně utratila za nákup střeliva do služebních zbraní, konkrétně v letech 2023, 2022, 2021?“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům žadateli sdělila:



ad 1, 2, 3) Povinný subjekt žadateli uvedl, že pro potřeby služební přípravy (obsahuje mimo jiné střeleckou přípravu a taktickou přípravu) jsou policisté zařazeni na základě specifikace policejních činností do jednotlivých skupin služební přípravy. Základním kritériem pro zařazení policisty do příslušné skupiny služební přípravy je převažující charakter činnosti policisty při plnění služebních úkolů.



1 skupina služební přípravy

Obsah a rozsah služební přípravy je stanoven pro policisty zařazené ve skupině 1

a) u Útvaru rychlého nasazení jeho ředitelem,

b) u zásahových jednotek krajských ředitelství policie ředitelem ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky,

c) u speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství policie

ředitelem krajského ředitelství policie,

d) u odboru doprovodu letadel Ředitelství služby cizinecké policie ředitelem Ředitelství služby cizinecké policie,

e) u Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby jeho ředitelem,

f) u Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby jeho ředitelem.



Ostatní policisté zařazení ve skupině 1 provádějí střelby ze služební pistole minimálně 12x za rok v doporučeném objemu 600 vystřelených nábojů na jednoho policistu. Policisté zařazení u speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství policie provádějí střelby ze služební pistole minimálně 8x za rok v objemu minimálně 400 vystřelených nábojů na jednoho policistu. Nácvik taktických dovedností provádějí minimálně 36x za rok.



2 skupina služební přípravy

Policisté zařazení ve skupině 2 provádějí střelbu ze služební pistole minimálně 8x za rok v doporučeném objemu 400 vystřelených nábojů na jednoho policistu. Nácvik taktických dovedností provádějí minimálně 8x za rok.



3 skupina služební přípravy

Policisté zařazení ve skupině 3 provádějí střelbu ze služební pistole minimálně 4x za rok v doporučeném objemu 200 vystřelených nábojů na jednoho policistu. Nácvik taktických dovedností provádějí minimálně 4x za rok.



4 skupina služební přípravy

Policisté zařazení ve skupině 4 provádějí střelbu ze služební pistole minimálně 1x za rok v doporučeném objemu 25 vystřelených nábojů na jednoho policistu. Nácvik taktických dovedností provádějí minimálně 1x za rok.



Zásah podobný tomu, který se odehrál na filozofické fakultě, cvičí policisté zařazení v 1, 2 a 3 výcvikové skupině. Standardně takový zásah necvičí policisté zařazení ve 4 výcvikové skupině.



ad 4) Řadový policista z obvodního oddělení provádějící hlídkovou činnost je standardně zařazen ve 2 skupině služební přípravy. Policista z SPJ je standardně zařazen v 1 skupině služební přípravy. Policista v prvosledové hlídce je standardně zařazen v 2 skupině služební přípravy. Policista služby kriminální policie v přímém výkonu služby je standardně zařazen ve 2 a 3 skupině služební přípravy, dle služebního zařazení. Policista zásahové jednotky je standardně zařazen v 1 skupině služební přípravy. Počty střeleb jsou uvedeny k jednotlivým skupinám služební přípravy v odpovědi č. 1.



ad 5) Střelecká příprava z přidělených dlouhých zbraní se provádí na základě rozhodnutí vedoucího policisty, který o jejich přidělení rozhodl. Policisté absolvují s touto zbraní výcvik odpovídající obsahu služebních úkolů, které budou podle rozhodnutí příslušného vedoucího policisty s přidělenou plnit. Policista prvosledové hlídky provádí střeleckou přípravu minimálně 2x ročně v doporučeném objemu 150 vystřelených nábojů.



ad 6) Mezi policisty je k 1.1.2024 celkem 6359 ks "dlouhých" zbraní.



ad 7) Mezi policisty je k 1.1.2024 celkem 45093 ks "krátkých" služebních zbraní.



ad 8) Počet střeleb je dán interními akty řízení a liší se podle zařazení policistů na konkrétních jednotkách policie. Více k počtu střeleb zodpovězeno v odpovědi na otázku č. 1.

Dále povinný subjekt žadateli uvedl, že jeden policista v průměru v rámci výcviku vystřelil:

- v roce 2021 celkem 298 ks nábojů,

- v roce 2022 celkem 343 ks nábojů

- roce 2023 celkem 365 ks nábojů.



ad 9) Náklady za střelivo do služebních zbraní pro potřeby výcviku za celou Policii ČR byly následující:

- v roce 2021 celkem 72 142 495,- Kč,

- v roce 2022 celkem 84 247 031,- Kč

- v roce 2023 celkem 89 842 074,- Kč.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková 7. 2. 2024

