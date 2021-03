Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střelba v Trutnově - Aktualizace

TRUTNOVSKO - Podezřelý muž byl dopaden.

AKTUALIZACE: Následným šetřením se zjistilo, že muž si na čerpací stanici z chladícího pultu vzal 4 láhve limonád a bez zaplacení odešel. Když na výzvu prodavačky nereagoval, zavolala na linku 156.

Muž zaútočil nejen na strážníky, ale i na jejich auto, které značně poškodil.

Z evidencí policisté zjistili, že muž není držitelem zbrojního průkazu a nikdy v minulosti nebyl trestán.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro zločin násilí proti úřední osobě a přečin poškození cizí věci, za což hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 6 let.. V současné chvíli podezřelý muž není kvůli zdravotnímu stavu schopen výslechu.

O vývoji případu budeme nadále průběžně informovat.



por. Iva Kormošová, 18.3.2021, 15.00



Dnes krátce před 4. hodinou ranní jsme byli přivoláni k jedné benzinové stanici v Trutnově, kde došlo k útoku na strážníky městské policie, kteří na pumpě řešili krádež zboží. Podezřelého muže policisté zadrželi.

Muž podezřelý z krádeže nejdříve slovně napadl strážníky, poté na ně začal střílet. Strážníci střelbu opětovali. Muž skočil do auta a z místa odjel. Policistům se ho podařilo po několika stech metrech dopadnout a zadržet. Kvůli jeho zranění zavolali na místo záchrannou službu, která ho převezla do nemocnice. Muž ve věku 28 let je mimo ohrožení života. Do nemocnice byl také převezen s lehkým střelným zraněním jeden ze strážníků.

Policisté po prohlídce auta našli dvě kuše a jednu střelnou zbraň - pravděpodobně plynovou. Všechny zbraně byly předány k balistickému zkoumání.

Další informace s ohledem na aktuální vyšetřování budeme postupně uvolňovat.

por. Iva Kormošová

18.3.2021, 10.30









