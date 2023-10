Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Střekovský sprejer obviněn

ÚSÍ NAD LABEM - Policistům se podařilo objasnit desítky případů posprejovaných objektů.

Vandal obviněn z pomalování desítek objektů

Střekovským policistům se podařilo objasnit desítky případů pomalovaných objektů v lokalitě Střekova, kdy se celková způsobená škoda vyšplhala na částku 77 tisíc korun. Policisté v průběhu několika měsíců zaznamenali desítky případů posprejovaných objektů a pátrali po pachateli či pachatelích. Vyhodnocovali hodiny kamerových záznamů, až se jim podařilo vypátrat pachatele. Policejní komisař sdělil obvinění 18letému muži z trestného činu Poškození cizí věci, za což mu v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Krádež motorky

Ústečtí policisté vyhlásili pátrání po odcizeném motocyklu, který zmizel v průběhu zhruba 14 dnů z parkoviště u vědecké knihovny. Jedná se o motocykl zn. BMW 650GS, modré barvy a rz: 7U1374. Majiteli tak vznikla škoda kolem 60 tisíc korun.

Krádež v obchodě

Trmičtí policisté sdělili podezření 22letému muži z trestného činu Krádeže. Podezřelý nejprve v zahradnictví odcizil sedm kusů značkových svíček a následně týden na to se svým komplicem v prodejně se sportovní oblečením odcizil čtyři páry značkové sportovní obuvi. V posledním případě, kdy se opět do obchodu vrátili a pokoušeli se odcizit další pár obuvi, tak se jim to nepodařilo a z obchodu utekli. Škoda se v současné době pohybuje kolem 16 tisíc korun a podezřelému hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 11. října 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem