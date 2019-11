Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středočeští policisté v rámci preventivního projektu ,,Zabezpečte se…“ kontrolovali rekreační objekty v chatových osadách

KRAJ – Na Dobříšsku u řeky Vltavy policejní hlídky kontrolovaly chaty ze země, ze vzduchu i z vody.

Poslední všední den, v pátek 8. listopadu v dopoledních hodinách, se středočeští policisté zaměřili na kontrolu chatových oblastí. V rámci preventivního projektu ,,Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ uskutečnili na Dobříšsku u řeky Vltavy akci, která byla zaměřena právě na kontrolu rekreačních oblastí. Akce se dohromady zúčastnilo téměř třicet policistů, kteří zkontrolovali desítky chat. Do této činnosti byli zapojeni policisté územního odboru Příbram, kteří mimo jiné oblast kontrolovali i ze vzduchu pomocí bezpilotních prostředků, dronů s termovizí. Další hlídky tvořili policisté obvodního oddělení Dobříš a policisté z oddělení služební kynologie, kteří sídlí v Domašíně. Společně prováděli pozemní kontroly chat a jejich okolí. Zároveň místním majitelům rekreačních objektů nechávali na viditelném místě kontrolní lístky. Policistky z oddělení tisku a prevence lidem z chatových osad předávaly preventivní rady a letáky, ve kterých se dočtou spoustu cenných informací ohledně zabezpečení majetku. S příslušníky se ale občané mohli setkat také u břehu řeky Vltavy. Policisté poříčního oddělení Slapy, kteří se přemisťovali pomocí lodě, dohlíželi na jejich majetek z vodní hladiny. Kontrolovali hausbóty i chaty, které stojí blízko řeky a k budovám ve špatně přístupném terénu se přibližovali pomocí terénní čtyřkolky. Všichni policisté se zaměřili na kontroly rekreačních objektů a zjišťovali, zda se do nich někdo nevloupal. Zároveň touto aktivitou pravidelně předcházejí páchání trestné činnosti. V podzimním a zimním období je totiž většina chat opuštěna. A právě prázdné chaty jsou velikým lákadlem pro pachatele majetkové trestné činnosti. Jsou cílem útoků zlodějů, proto doporučujeme zabezpečení letních domovů rozhodně nepodceňovat.

Téměř v každé osadě žije celoročně pár místních. Policisté tak mají možnost jim předat cenné informace o tom, jak správně ochránit sebe i svůj majetek. ,,Ke mně se za ta léta nikdo nevloupal, ale k několika vloupačkám tady došlo. Co vím, tak se tady občas kradou loďky, ale se sousedy si majetek navzájem hlídáme. Jsem rád, že ze strany policie takovéto kontroly probíhají,“ uvedl jeden z místních, na kterého policisté při kontrolách narazili.

Během akce policisté nezjistili žádnou chatu ani karavan, do kterých by bylo provedeno vloupání. Získali ale důležitý poznatek k podezřelé osobě, který budou dále prověřovat.

V souvislosti s touto akcí chceme také občany upozornit na mobilní aplikaci ,,Zabezpečte se“, která je volně dostupná v App Store i v Google Play. Aplikace nabízí ucelené rady a tipy, jak správně a hlavně účinně zajistit svůj majetek. Letos je aplikace nově aktualizovaná o informace k používání trezorů a mechatronických zabezpečovacích zařízení. Více o projektu ,,Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ a o mobilní aplikaci se můžete dočíst v tomto článku .

Prevence má veliký vliv na klesající tendenci krádeží vloupáním do víkendových chat ve Středočeském kraji během několika posledních let. Více se o situaci ve Středočeském kraji v souvislosti s vloupáním do obydlí můžete dozvědět zde.

V obdobných akcích budeme v zimních měsících pokračovat i nadále.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí PČR

8. listopadu 2019

