Středočeští policisté se zaměřili na alkohol a drogy v dopravě

KRAJ – Řidičů pod vlivem návykových látek nebylo málo. Ti se ale dopouštěli různých přestupků.

V uplynulých dnech, od 6. do 9. května 2022, se středočeští policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na řidiče pod vlivem návykových látek. To ale nebylo jediné, na co se hlídky zaměřovaly.

Celkem 382 policistů, z dopravní a pořádkové služby, dohlíželi na všech pozemních komunikacích ve Středočeském kraji. Za dobu trvání této akce hlídky zkontrolovaly dohromady 2395 vozidel, z nichž 490 řidičů se dopustilo dopravních přestupků různého charakteru. Za taková porušení policisté vybrali na pokutách bezmála 190 tisíc korun.

Nejvyšším počtem přestupků byl nevyhovující technický stav vozidel (122). Téměř 60 řidičů nebylo připoutaných za jízdy bezpečnostním pásem. Rychlost, která patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod, nedodrželo 34 řidičů, nicméně ihned za rychlostí je dalším nešvarem nevěnování se řízení, zejména v podobě držení telefonu. Takových šoférů policisté zpokutovali celkem 21.

Tato dopravně bezpečností akce byla zaměřena zejména na alkohol a drogy, bohužel takových řidičů, kteří řídili pod vlivem těchto návykových látek bylo více než dost. Za volantem automobilů seděly tři desítky osob, z nichž 21 ovlivněných alkoholem a 9 drogou.

Výjimkou nebyly kontroly na dálnicích. Rovných 30 řidičů vyjelo na placený úsek komunikace bez dálniční známky.

Hlavním úkolem dopravní akce bylo především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu a dále vymýtit u řidičů alkohol a drogy před usednutím za volant. Všichni řidiči by si měli uvědomit, že návykovými látkami a riskantní jízdou ohrožují nejen své zdraví a život, ale především životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

V dopravní akcích obdobného typu na území Středočeského kraje budeme i nadále pokračovat.





por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

11. května 2022

