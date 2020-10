Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středočeští policisté kontrolují chatové oblasti

KRAJ - Nepodceňujte zabezpečení Vašeho majetku

Právě na dnešek, tedy na 21. října připadá Evropský den proti vloupání, který je aktivitou Evropské sítě prevence kriminality a setkáváme se s ním od června roku 2019.

S příchodem podzimu a chladnějšího počasí přichází také období ,,zazimování“ rekreačních objektů. Pro majitele chat a chalup to představuje období, kdy je nutné svoji chatu řádně a bezpečně zabezpečit a zazimovat, tak abychom nedali šanci zlodějům.

Právě v tomto podzimním a zimním období zůstávají tyto objekty opuštěné a stávají se terčem pozornosti zlodějů, proto se středočeští policisté společně s policisty z oddělení tisku a prevence každoročně vydávají na kontroly do chatových oblastí a případně i radí obyvatelům chat a chalup, jak si co nejlépe svůj majetek zabezpečit. Každoročně uskuteční několik akcí při kterých kontrolují, zda se do rekreačních objektů někdo nevloupal nebo se o to alespoň nepokusil. Je to jednou z činností, jak policisté touto aktivitou předcházejí trestné činnosti.

Důležité rady:

- velmi důležité je zabezpečit přístupové cesty do objektu (dveře a okna). V dnešní době máme na výběr z mnoha bezpečnostních systémů, dveří, mříží nebo okenních fólií.

- pokud máte v objektu cennější vybavení, uschovejte ho například do trezoru, nejlépe ho na zimu z chaty odvezte a uchovejte na vhodnějším místě

- venku nenechávajte volně žádné nářadí, žebříky apod., aby případný pachatel toto nemohl použít k vniknutí do objektu

- chatu či chalupu i v zimě průběžně navštěvujte a kontrolujte, zda je vše v pořádku. V případě, že zjistíte, že dovnitř někdo násilně vniknul, zavolejte na linku 158 a věc nahlaste. Místo uchovejte v takovém stavu, v jakém jste ho nalezli, abyste nepoškodili stopy důležité pro policisty.

Podrobnosti k možnostem zabezpečení objektů, včetně kontaktů na ověřené dodavatele zabezpečovacích systémů jsou dostupné také v mobilní aplikaci ZABEZPEČTE SE nebo na webových stránkách www.stopvloupani.cz.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

21. října 2020

vytisknout e-mailem