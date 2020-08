Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středočeští kriminalisté ukončili vyšetřování Ransomware útoku na benešovskou nemocnici

KRAJ - Škoda způsobená nemocnici byla vyčíslena na více jak 59 milionů korun.

Koncem měsíce července ukončili kriminalisté Odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Středočeského kraje po několika měsících vyšetřování Ransomware útoku na benešovskou nemocnici, který se stal 11. prosince roku 2019. Jelikož se do současné chvíle nepodařilo ustanovit pachatele, byl případ kriminalisty odložen. Benešovská nemocnice vyčíslila škodu na více jak 59 milionů korun.

Ransomware je počítačový vir, který šifruje data na počítači, serverech, apod. a následně požaduje po poškozeném výkupné (nejčastěji ve formě kryptoměny). Nejčastěji cílí na úřady, nemocnice, firmy a instituce, které uchovávají důležitá data a je zde větší pravděpodobnost, že pachatel od napadeného subjektu získá finanční prostředky.

Podobně to bylo i v případu útoku na benešovskou nemocnici, kdy ze strany neznámého pachatele došlo k zašifrování konkrétních dat v počítačích nemocnice. Nejednalo se však o cílený útok přímo na tuto konkrétní nemocnici, současně s tímto útokem byly napadeny i další počítače některých institucí státní správy.

Benešovská nemocnice od počátku striktně odmítla s útočníkem komunikovat, a nereagovala ani na zaslání výkupného. Policie nemá informace o tom, že by při útoku unikla data o složkách pacientů.

Středočeští kriminalisté od počátku na případu spolupracovali s IT specialisty benešovské nemocnice, s kolegy z NCOZ, zaměstnanci NÚKIB a ESET, od kterých následně obdrželi závěrečné zprávy a analýzy. Nejdelší čas vyžadovalo vyčíslení škody ze strany benešovské nemocnice, kdy její výše přesahovala 59 milionů korun.

Největší ztráty nemocnice zaznamenala v souvislosti s omezením lékařských výkonů, nemocnice nedostala proplacené finanční prostředky od zdravotních pojišťoven na plánovaná vyšetření, zákroky, operace apod., dále pak ztráty transfúzní stanice z důvodu omezení výroby a prodeje krevních derivátů, nákupu krevních přípravků apod. Nemalé finanční prostředky nemocnice investovala do nového zabezpečovacího systému, reinstalace jednotlivých softwarů a do práce na obnově systémů včetně proškolení personálu.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

18. srpna 2020

