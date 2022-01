Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středočeští kriminalisté obvinili muže z pokusu vraždy

KRAJ – Obviněný způsobil nožem jinému muži bodné zranění.

Středočeští kriminalisté zahájili v neděli 2. ledna 2022 trestní stíhání proti 65letému muži, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.

K události došlo v sobotu 1. ledna, ve večerních hodinách, kdy mladoboleslavští policisté vyjížděli k pobodanému muži, který byl zároveň i oznamovatelem, do jednoho bytového domu v Mladé Boleslavi. Podle dosavadního prověřování skutku k němu došlo pravděpodobně tak, že 61letý obyvatel domu šel domluvit 65letému muži, aby se ztišil a nedělal tolik hluku. V tom mezi nimi došlo ke slovní rozepři, která poté vyústila v bodnutí nožem do oblasti břicha jedenašedesátiletého muže.

Policisté z oddělení hlídkové služby po příjezdu na místo ihned poskytli zraněnému první pomoc, kdy mu mimo jiné přiložili tlakový obvaz a předali ho do péče lékařů. Následně poté se hlídka s opakovanými výzvami dožadovala vstupu do bytu podezřelého 65letého muže, který ale na to nereagoval a dveře neotevřel. Proto policisté vešli do bytu po násilném vstupu a za použití donucovacích prostředků ho zadrželi.

Pětašedesátiletý útočník je v současné době umístěn v policejní cele a probíhají s ním veškeré potřebné procesní úkony. V následujících dnech budou krajští kriminalisté podávat návrh na jeho vzetí do vazby.

Prokáže-li soud jeho vinu, hrozí mu za pokus vraždy trest odnětím svobody na 10 až 18 let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

2. ledna 2022

