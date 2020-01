Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středočeši bilancovali rok 2019

KRAJ - Vedení středočeské policie hodnotilo práci policie za rok 2019

V rámci tiskové konference, která se uskutečnila v pátek na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje, hodnotilo vedení policie, zastoupené brig. gen. JUDr. Václavem Kučerou, PhD., MBA, plk. Ing. Bc. Janem Tulachem - náměstkem pro vnější službu a plk. Ing. Janem Krejčím, MBA - práci policie ve Středočeském kraji za rok 2019.

KRIMINALITA

V roce 2019 zaregistrovali policisté na území kraje 20 428 trestných činů, což je oproti předešlému roku nárůst o 1 218 případů. Objasnit se dařilo na bezmála 46%. Největší zastoupení na celkové kriminalitě má majetková trestná činnost, která z celkového počtu registrovaných trestných činů tvoří téměř 50% všech případů. Objasněnost této kriminality je na cca 24 procentech.

Sestupnou tendenci mají od roku 2015 do roku 2019 i případy krádeže vloupáním. V roce 2015 byl počet těchto trestných činů na území Středočeského kraje 4 896, v roce 2017 např. 3 555. O rok později - v roce 2018 počet případů klesl na 2 856 a v roce loňském stoupl počet případů na 3 125.

Počty vloupání do rodinných domů mají v průběhu pěti let různě kolísající tendenci. V roce 2015 řešila středočeská policie 864 případů vloupání do rodinných domů, o rok později vzrostl počet případů o více jak osm desítek. V roce 2018 nahlásili občané 640 případů vloupání do rodinných domů, v roce 2019 stoupl počet případů o více jak 150 případů. V tomto počtu se projevily zejména případy v okolí Prahy (Praha venkov - JIh, Praha venkov - Západ, Praha venkov - Východ), které spadají do série skutků, kterou má na svědomí zatím neznámá skupina pachatelů, na jejichž odhalení pracuje speciální policejní tým (více viz prezentace pod článkem).

DOPRAVNÍ SIITUACE

V roce 2019 řešili středočeští policisté v celém kraji 16 014 dopravních nehod. I přesto, že je to oproti roku předešlému o 1 148 nehod více, přesto je pozitivnější bilance v počtu osob, které při dopravních nehodách zemřely. Na silnicích středočeského kraje vyhaslo 88 životů, což je o osmnáct méně, než v roce 2018. Klesl i počet těžce zraněných osob, a to o 53, a lehce pak o 47.

Nejvíce usmrcených ve Středočeském kraji zaznamenali policisté v roce 2009, kdy při nehodách zemřelo 124 osob (více viz prezentace pod článkem).





mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

24. 1. 2020



Související dokumenty Vnější služba_prezentace

Velikost souboru:6,4 MB / formát PPT

SKPV_prezentace

Velikost souboru:3,7 MB / formát PPT

vytisknout e-mailem