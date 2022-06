Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středeční dopoledne patřilo dětem

Kutnohorsko - Policisté se setkaly s dětmi ZŠ a MŠ Červené Janovice

Ve středu 29. června 2022 v dopoledních hodinách navštívili policisté z kutnohorského Dopravního inspektorátu por. Vendulka Marečková, pprap. Lukáš Krupička, pprap. Gabriela Herboltová, npor. Martin Zdeněk Mateřskou školku a Základní školu Červené Janovice.

S dětmi si povídali na téma, co je policie a jaká je její úloha v naší společnosti. Dále poskytovali malým dětem mnoho cenných, praktických rad, jak se chovat, aby se samy co nejvíce chránily a dokázaly se samy správně rozhodnout o tom, co udělat ve chvílích, kdy jsou u hrozícího nebezpečí, (injekční stříkačka na pískovišti, jízda na kole, chůze přes přechod, evakuace budov v případě hrozícího nebezpečí, osob které chtějí dítě unést), co je pro jejich bezpečí dobré a hlavě účinné.

Techniku ukázal a svou výstroj předvedl npor. Martin Zdeněk vedoucí DI Kutná Hora, konkrétně motocykl a pohovořil podrobně o náplni jeho práce.

Děti i jejich učitelky ke konci besedy poděkovaly policistům básničkou a převzaly různé materiály s preventivní tématikou.

ZŠ a MŠ Červené Janovice



Lukáš Krupička

vrchní asisten DI PČR Kutná Hora

Upravila:

por. Mgr. Vendulka Marečková

ÚO Kutná Hora

29. června 2022

