Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Streamer kontaktován kriminalisty v přímém přenosu

ÚSTÍ NAD LABEM - Streamování podobného obsahu za finanční odměnu, vyžaduje živnostenské oprávnění.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Labem prověřují "případ streamera" pocházejícího z Ústí nad Labem, který vysílal na streamovacích platformách audiovizuální obsah a pobíral za to finanční odměnu. K této činnosti je ovšem nutné mít potřebné živnostenské oprávnění, což neměl. V průběhu prověřování vyšlo najevo, že se muž ale pohybuje po území celé České Republiky a je značně obtížné ho operativně zastihnout v jednom místě a čase. Úkol to byl o to obtížnější, že vzhledem k nízké sazbě odnětí svobody, která v případě odsouzení hrozí, nedal státní zástupce souhlas se zadržením. Kriminalistům tedy nezbylo než se načas stát sledujícími jednoho z profilů podezřelého streamera a čekat na vhodnou příležitost. Trpělivost přinesla ovoce, neboť v jednom streamu byla zachycena informace, že podezřelý cestuje vlakem do Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že celou cestu natáčel a živě streamoval, bylo možné určit čas a místo příjezdu podezřelého do Ústí nad Labem, podezřelého ještě na nádraží přímo v průběhu streamu kontaktovat a provést s ním další úkony.



Na základě informací získaných v průběhu úkonů dokázal vyšetřovatel získat dostatek informací, na jejichž základě bude možné posoudit protiprávnost jednání dotyčného streamera, přičemž vydání usnesení o zahájení tr. stíhání se dá očekávat v řádu dnů. V současné době je muž podezřelý z přečinu nedovoleného podnikání dle § 251 odst. 1 tr. zákoníku. Podezřelý rovněž uvedl, že ví že má problém s placením daní, ale netušil že by jeho jednání mohlo být trestným činem.

V této souvislosti je na místě upozornit, že streamování je výroba a rozmnožování zvukových a zvukově obrazových záznamů, přičemž pokud je prováděno za úplatu, jedná se o poskytování služby zákazníkům (sledujícím) a tím pádem je naplněna definice výdělečné činnosti podléhající potřebě vlastnit živnostenské oprávnění. V žádném případě se nejedná o uměleckou činnost, jak si v současnosti mnozí streameři svou činnost vykládají. Vykonávání takové činnosti bez příslušného živnostenského oprávnění může naplnit skutkovou podstatu tr. činu neoprávněného podnikání dle výše uvedeného ustanovení tr. zákoníku. Pachatel se pak kromě nebezpečí tr. stíhání vystavuje i hrozbě sankcí ze strany finančního úřadu.

Ústí nad Labem 19. května 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

