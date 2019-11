Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Strávila noc v policejní cele

HODONÍNSKO: Opilá žena kopala do zaparkovaných vozidel.

Hodonínští policisté dostali v noci na středu oznámení, že v ulici Patočkova v Hodoníně se pohybuje žena, která je pravděpodobně opilá a kope do zaparkovaných vozidel. Policisté vyjeli na místo a zjisitli, že oznámení je pravdivé a skutečně tato žena stihla poškodit tři auta. Protože jevila známky silné opilosti, tak ji podrobili dechové zkoušce, která vykázala hodnotu 1,8 promile alkoholu. Vzhledem k jejímu stavu, kdy se nedalo vyloučit, že ve svém jednání nebude i nadále pokračovat, se policisté rozhodli ženu zajistit a umístili ji do policejní cely. Zbytek noci tak byla pod dozorem a mohla přemýšlet o svém jednání. Tato událost je zatím prošetřována jako přestupek proti majetku, ale není vyloučeno, že pokud bude škoda vyčíslena na více jak 5000 korun, může to být překvalifikováno na trestný čin.

por. Bc. Petr Zámečník, 21. 11. 2019

