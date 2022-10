Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Strakoničtí policisté zachránili život sebevraha

Strakonice – Své problémy chtěl řešit skokem z mostu.

Ve čtvrtek 29. září 2022 po 19 hodině přijali policisté na tísňovou linku 158 oznámení muže, který uvedl, že na mostě Jana Palacha ve Strakonicích stojí muž, je viditelně rozrušený a chce skočit z mostu. Na místo vyjela hlídka Obvodního oddělení policie Strakonice, která si zaslouží velkou pochvalu. Po příjezdu na místo se zkontaktovali s oznamovatelem a opatrně se přiblížili k muži, který stál za ochranným zábradlím na okraji mostu, nad hladinou řeky Otavy. Jeden z policistů s uplakaným a silně rozrušeným mužem navázal komunikaci a na chvíli odlákal jeho pozornost. To stačilo druhému kolegovi na to, aby muže chytil pevně za ruku a oděv. Profesionálním zásahem oba policisté sebevraha zpacifikovali, dostali ho do bezpečného prostoru za zábradlí a zachránili mu tak život. U muže následně provedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,23 promile alkoholu v dechu. Muž (41 let) se policistům svěřil, že má neřešitelné osobní i partnerské problémy, které chtěl vyřešit sebevraždou. Policejní hlídka muže následně předala do lékařské péče.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

30. září 2022

vytisknout e-mailem