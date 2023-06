Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Strakoničtí policisté připsali do statistik další IT podvody

Strakonice – Podvodníci obrali další lidi o statisíce korun.

Další tři internetové podvody během jednoho dne přijali strakoničtí policisté.

Včerejšího dne oznámila žena, že jí telefonicky kontaktoval muž, který se představil jako pracovník České národní banky a informoval ji o napadení jejího běžného účtu. Pro záchranu peněz ji přiměl, aby si nainstalovala aplikaci Team Viewer QuickSupport do mobilního telefonu. Nainstalováním aplikace a následným otevřením odkazu a povolením přístupu mu umožnila vstup až k jejímu účtu. Pod záminkou odeslání hotovosti z jejího zavirovaného účtu na zabezpečené bankovní účty jí následně diktoval bankovní účty, na které poškozená dle jeho pokynů postupně odeslala naspořené peníze.

Policisté opět připomínají, že terčem útoku podvodníka se může stát kdokoli, bez ohledu na věk či vzdělání. Podvodníci jsou předem připraveni, dokáží vzbudit u člověka obavu o svůj majetek a přesvědčovacími taktikami je přimět k nepochopitelným krokům. Jsou velmi přesvědčiví. Je proto důležité o podvodných taktikách vědět a nenechat se zaskočit. S chladnou hlavou hovor ukončit a ověřit si informace u svoji banky.

Další dva oznamovatelé se stali také terčem podvodníků. Podvody souvisely s prodejem zboží na inzertních portálech Bazoš a Marketplace, kde oba podvedení prodávali jízdní kola. Podvodníci na ně zkusili již známý trik. Projevili zájem o zboží a smluvili se na jeho předání prostřednictvím přepravce. Prodávajícím poté zaslali odkazy na Zásilkovnu a DPD. Odkazy byly ale falešné, pomocí nichž pachatel získal, co potřeboval – přístupové údaje do bankovního účetnictví. Pomocí nich se pak přihlásil do jejich bankovních účtů a z těch pak odčerpal finanční částky v rozmezí desítek tisíc korun.

Policisté varují před podvody na prodejních portálech. Upozorňují, že při prodeji zboží stačí poskytnout pouze číslo účtu a požadovanou částku za zboží.

Co dodat na závěr? Buďte opatrní, chraňte si své úspory. Nenechte se okrást. Varováním pro důvěřivé by mohly být také statistiky ze Strakonicka. Od začátku roku přijali policisté celkem 117 případů (trestných činů i přestupků) s vyčíslenou škodou přesahující 12,5 milionů korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

15. června 2023

