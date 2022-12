Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Strakoničtí policisté odhalili zloděje

Strakonice - Z ukradeného mobilního telefonu se dlouho neradoval.

Policisté z obvodního oddělení ve Strakonicích v těchto dnech odhalili totožnost zloděje, který koncem října spáchal trestný čin krádeže. V ulici Nádražní si vyhlédl jednoho muže, přistoupil k němu a z ruky mu vytrhl mobilní telefon. Jednalo se o telefon značky Samsung v hodnotě bezmála 3 000 korun. Policisté se případu intenzivně věnovali a zjistili, že skutek má na svědomí muž (44 let) ze Strakonicka. Tohoto jednání se dopustil přesto, že byl v tomto roce odsouzen Okresním soudem ve Strakonicích pro obdobný trestný čin a v současnosti je tak ve zkušební době, až do roku 2024. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

21. prosince 2022

