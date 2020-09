Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Straka" ve skladu

HRADECKO - Zaměstnavateli způsobila značnou škodu.

Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové v nedávné době obvinil 30letého muže z Hradecka z trestného činu zpronevěra, za což mu hrozí, protože způsobil škodu značnou, trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Muž jako skladník jedné hradecké firmy zabývající se prodejem vozidel a jejich náhradních dílů během dvou let odvezl ze skladu zboží v celkové hodnotě téměř 1,4 milionů korun. Věci sám následně prodával přibližně za polovinu skutečné ceny. Takto získané peníze používal pro svoji potřebu. Některé věci i sám objednal z jiné firmy, nechal na svého zaměstnavatele vystavit fakturu, ale zboží mu však nepředal.

Na chybějící věci ve skladu se přišlo hloubkovou inventurou, padlo podezření na skladníka, který se posléze k protiprávnímu jednání doznal.

por. Iva Kormošová

15.9.2020, 13.40

vytisknout e-mailem