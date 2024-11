Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Straka by se nemusela stydět

MOSTECKO - Tři muži se vrátí k soudu.

Mostečtí kriminalisté objasnili ve spolupráci s litvínovskými policisty páchání majetkové trestné činnosti. Vyšetřovatel zahájil stíhání tří mužů ve věku 25, 34 a 39 let ze spáchání trestných činů krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí věci ve formě spolupachatelství. Obvinění chodili na nezákonné noční výpravy ve dvojici, někdy šli sami. V Litvínově vlezli, kam mohli a odcizili, co šlo. Násilím se měli vloupat do základní školy, do kočárkárny, garáže nebo pracovní buňky. V jednom případě překonali plastové okno a vnikli do prostorů tréninkové šatny tamního zimního stadionu. Stíhaní brali opravdu vše, co viděli. Poškození po jejich nájezdu postrádali sportovní vybavení, jízdní kolo, horolezeckou výstroj, nářadí různého druhu nebo oblečení. Muži nepohrdli ani drobnějším lupem ve formě čokoládových tyčinek, kleští nebo sprchového gelu. Při vloupačkách se neztráceli jen věci, ale došlo i k poškození cizího majetku. Byly to zejména dveře a okna. Celkem lapkové způsobili škodu na majetku, která se vyšplhala až na částku přesahující 214 tisíc korun. Obvinění, mimo toho nejstaršího, si převzali usnesení o zahájení trestného stíhání ve věznici, kde pobývají za jiné spáchané skutky. Ani 39letý muž není žádný svatoušek. Ten už vykonal téměř tříletý pobyt za mřížemi, kam ho poslal v minulosti mostecký soud. Nejmladšímu a nejstaršímu muži hrozí v případě dalšího odsouzení tříleté tresty. Muži z Chomutova ve věku 34 let pak trest až pětiletý.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

26. listopadu 2024

