Stopy chtěl zamést požárem

CHOMUTOVSKO - Nočního návštěvníka bytu policisté rychle dopadli.

Až tři roky by mohl strávit za mřížemi 45letý muž z Klášterce nad Ohří. Ten měl podle zjištění policistů spáchat na konci srpna hned několik trestných činů. Kriminalisté jeho totožnost odhalili díky své dobré osobní znalosti již den poté, co poškozená žena oznámila krádež věcí z bytu a zmizení osobního vozidla.

Žena z Klášterce zavolala na linku 158, když zjistila, že v jejím bytě byl v noci nezvaný host. Ten se nejprve dostal do neuzamčeného bytového domu a v něm pak pootevřenými dveřmi vnikl i do jednoho z bytů. Nájemnice prý dveře nezavírá kvůli kočkám, které jsou na to zvyklé, a protože ve vchodě si obyvatelé důvěřují. Tentokrát se jí to však vymstilo, když původně neznámý pachatel, který se v noci potuloval ulicemi Klášterce, „navštívil“ právě její obydlí. Ráno po probuzení pak zjistila, že jí z bytu někdo ukradl batoh, peněženku se dvěma tisíci korun, platební kartou, doklady, a také klíč od osobního vozidla s dálkovým ovládáním. Pomocí něho pak otevřel jedno z vozidel zaparkovaných u domu, s nímž vzápětí odjel. Zamířil do Chomutova a zaparkoval na parkovišti v „Eldorádu“ na Kamenném vrchu. Tam auto nechal do dalšího dne, kdy se rozhodl, že ho zapálí, aby zničil stopy. Dostal totiž strach, že ho policisté dopadnou. Uvnitř tedy založil oheň, otevřel všechny dveře a odešel pryč. Vozidlo v hodnotě cca 300 tisíc korun tak zcela zničil požár.

Podezřelý, který je kvůli předchozí majetkové trestné činnosti „v podmínce“, však před policisty dlouho neunikal. Tou dobou už totiž kriminalisté díky provedenému šetření znali jeho totožnost a vyžádali si od státního zástupce souhlas se zadržením. Muž tak po vypátrání skončil v policejní cele a vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání pro spáchání trestných činů krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 25. září 2024

