Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

STOPka zafungovala

PŘELOUČSKO – Řidička nadýchala 1,3 promile.

Dnes ráno před šestou hodinou vyjížděli policisté k havárii vozidla nedaleko obce Břehy na Přeloučsku. Devětačtyřicetiletá řidička nezvládla řízení svého vozidla, se kterým nejprve vjela mimo vozovku do pravého příkopu, poté do levého a tam narazila do dopravní značky.

Při dechové zkoušce policistům nadýchala 1,3 promile alkoholu. Naštěstí při nehodě nikdo neutrpěl zranění. Na místě ženě kolegové zadrželi řidičský průkaz.

V případě prokázání viny hrozí řidičce ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky vězení.

27. března 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

