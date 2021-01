Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Stopařka zlodějka

J.Hradec – Řidič přišel o 15 000 korun aneb pro dobrotu na žebrotu!

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámé ženě, pachatelce přečinu krádeže, která včerejšího dne 6. ledna v době kolem 16:30 hodin až 17:00 hodin, jako stopařka nasedla v J. Hradci v ulici Vídeňská na víceúrovňové křižovatce přiléhající k Žižkovým kasárnům do osobního automobilu Citroen Berlingo na zadní sedadlo. Při cestě z J.Hradce do Třeboně před prodejnu Penny Market v Táborické ulici, využila nestřeženého okamžiku a přisvojila si finanční hotovost v celkové výši 15 000 korun, kterou vyjmula z peněženky, jenž byla uschována ve volně odložené bundě, právě na zadním sedadle vozidla. Následně po krádeži hotovosti peněženku vrátila zpět do bundy. Svým jednáním způsobila neznámá stopařka poškozenému výše uvedenou škodu. Na svoji vstřícnost tak řidič patrně dlouho nezapomene aneb pro dobrotu na žebrotu….

Občané J. Hradce, kteří jste viděli stopovat neznámou ženu v ulici Vídeňská a můžete jí popsat, sdělte své poznatky jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme Vám.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

7. ledna 2021

