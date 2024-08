Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Stiskla tlačítko nouze

Cestující tlačítkem zachránili ženu, která spadla do kolejiště metra

V sobotu 17. srpna krátce po šestnácté hodině odpolední oznámil na linku 158 dispečer metra Nádraží Veleslavín, že do kolejiště spadla žena. Cestující, kteří stáli na nástupišti, začali okamžitě volat o pomoc a jedna z žen po upozornění dalšího cestujícího běžela k nouzovému tlačítku, které zmačkla a tím zastavila provoz metra. Svědek, který upozornil na tlačítko nouze, posléze běžel na dispečink pro pomoc. Dispečer okamžitě zkontroloval, zda je bezpečné vstoupit do kolejiště a na místo přivolal záchranáře a policii. Po souhlasu dispečera do kolejiště vstoupil lékař, který zrovna cestoval v metru a okamžitě začal zjišťovat stav poškozené. Posléze se na místo dostavili policisté, hasiči i záchranáři. Lékař na místě ženu ošetřil a hasiči ji spolu s policisty transportovali do sanitky. Provedenou orientační dechovou zkouškou se ukázalo, že je zraněná žena pod vlivem alkoholu, kdy se na displeji přístroje ukázalo více než 2,5 promile alkoholu v dechu. Policisté na místě zajistili kamerové záznamy, na kterých je vidět, že žena se potácela po nástupišti, následně stojící zády ke kolejišti zavrávorala a vzhledem k tomu, že stála na úplném okraji ochranného pásu nástupiště, tak spadla přímo do kolejiště. Příčinou pádu tedy byl právě stav vyvolaný požitím alkoholu.

V této souvislosti bychom chtěli moc poděkovat všem cestujícím, kteří stáli na nástupišti a svým jednáním, tak zachránili ženě život.

V případě pádu člověka do kolejiště, může pomoci každý a to pouhým zmačknutím jednoho tlačítka. Z tohoto důvodu bychom velmi rádi veřejnosti přiblížili možnost, jak jednoduše v těchto případech postupovat. Bezpečnostní tlačítka Nouzové zastavení vlaku jsou umístěna na nástupištích stanic metra pro každou kolej zvlášť. Jsou situovaná zpravidla na začátku a na konci nástupiště na ostění, případně na sloupech, vždy dle architektonického řešení jednotlivé stanice. Tlačítka jsou kryta ochranným sklíčkem. V případě potřeby sklíčko pouhým zatlačením praskne, sjede dolů a uvolní prostor ke stlačení. Stlačením tlačítka dostane vlakový zabezpečovač signál, díky kterému vlak buď zastaví, nebo nedovolí jeho rozjezd. Více informací naleznete zde: https://www.dpp.cz/cestovani/tipy/detail/1332_2720-nouzove-zastaveni-soupravy-metra

kpt. Eva Kropáčová

22.8.2024

