Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Stihl vykrást tři auta za hodinu

MOSTECKO - Teď čelí obvinění ze tří trestných činů.

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 42letého muže z Mostu ze spáchání trestných činů krádež vloupáním, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ten měl koncem ledna v odpoledních hodinách násilně vstoupit do nákladového prostoru zaparkovaného vozidla Peugeot. Podle policistů z automobilu odcizil kleště a nůžky na plech, 2 gumové palice, 3 ruční pily a další nářadí. Poškozením vozu a krádeží věcí způsobil majiteli škodu 13 tisíc korun. Velmi činné ráno měl Mostečan o měsíc později. V druhé polovině února v ranních hodinách měl za užití síly vniknout do vozidla Volkswagen v centru města. Automobil prohledal a z místa odešel s rádiem v ruce. Vlastníkovi zanechal škodu přes 2 tisíce korun. Zhruba za půl hodiny se stal jeho terčem zaparkovaný vůz Volkswagen v městské části Výsluní. Taktéž měl násilně vniknout do prostoru auta, ze kterého odcizil autorádio a batoh. Při tomto činu způsobil šestitisícovou hmotnou škodu. Několik minut trvalo obviněnému k přesunu do jiné městské části. Před sedmou hodinou ranní měl po násilném vstupu do dalšího vozidla Volkswagen odcizit z vnitřního prostoru autosedačku, dětský podsedák a rádio. Tomuto poškozenému způsobil krádeží věcí a poničením auta škodu ve výši 9 tisíc korun. Všech těchto skutků se měl podle vyšetřovatele dopustit, ačkoliv byl již dříve za majetkové delikty soudně potrestán. Aby toho nebylo málo, policisté kladou stíhanému za vinu, že začátkem března řídil motorové vozidlo, přestože mu okresní soud tuto činnost v únoru zakázal. V případě odsouzení hrozí Mostečanovi až tříletý pobyt ve vězení.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. června 2022

