Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Štěně z Berlína nedorazilo

BLANENSKO: Žena z Blanenska v touze po štěněti ztratila skoro dvacet tisíc korun.

Inzerát na internetu nabízející k prodeji štěně zaujal čtyřiapadesátiletou ženu z Blanenska. S prodejcem se v elektronické komunikaci rychle dohodla na podmínkách obchodu. Ten ji navedl do směnárny v centru Brna, kde žena zaplatila a prostřednictvím provozovny odeslala požadovanou sumu do Berlína na adresu chovatele. O dva dny později ji kontaktoval dopravce s tím, že je nutné stejným způsobem zaplatit čtyři sta euro za vakcinaci, list vlastnictví a za roční náklady na chov štěněte. Žena ale neměla potřebnou sumu, dopravce se tedy spokojil s přibližně poloviční částkou. Do brněnské směnárny zamířila žena po několika dnech ještě jednou. To zaplatila osm tisíc korun jako pokutu za opuštění štěněte. Ani poté se vytouženého zvířete nedočkala. Když prodejce i dopravce přestali reagovat na urgence, pochopila, že byla podvedena. Ztratila skoro dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 26. září 2024

Související dokumenty štěně_2609.mp3

Velikost souboru:780,3 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem