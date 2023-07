Stavební práce VIII.

Červen 2023

Modernizace policejního výcvikového centra pokračuje

V průběhu června 2023 byly v rámci modernizace policejního výcvikového centra v Kutné Hoře dokončeny práce na rekonstrukci budovy SO 03 (budova s konferenčním sálem). Dále byla dokončena výstavba venkovního polygonu, rekonstrukce parkoviště a přilehlé tribuny, komunikace a byla provedena úprava zeleně.

V policejním výcvikovém centru budou probíhat měkké aktivity vycházející z projektu PDP 1, tak jak bylo deklarováno v projektových žádostech obou projektů. V současné době je již vytvořen kalendář akcí, který je průběžně doplňován o akce nejrůznějšího charakteru (porady, semináře, konference), a to nejen v rámci projektu PDP 1. V nově zrekonstruovaném konferenčním sále je například plánována i porada policejního prezidenta, porada ředitele ÚPVSP a další obdobné akce.

Budovy SO 01 (budova s učebnami) a SO 02 (ubytovací budova) by měly být dokončeny nejpozději do 31.12.2023.

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, publicistka projektu

