Statistiky úmrtí při použití bezpečnostního pásu

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„Kolik lidí zemřelo v osobním automobilu nebo následně v nemocnici při použití bezpečnostního pásu při bočním nárazu za období od roku 2015 do 30.8.2018. Kolik lidí zemřelo v osobním automobilu nebo následně v nemocnici při použití bezpečnostního pásu při čelním nárazu za období od roku 2015 do 30.8.2018. Kolik lidí zemřelo v osobním automobilu nebo následně při použití bezpečnostního pásu při převrácení vozidla za období od roku 2015 do 30.8.2018. Kolik policistů bylo trestáno za trestnou činnost za období od roku 2015 do 30.8.2018.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a sdělila žadateli následující informace:

1. Při dopravních nehodách - boční srážce - v období od 1. 1. 2015 do 30. 8. 2018 zemřelo* 42 osob, které se při dopravní nehodě nacházely v osobním automobilu a byly připoutány bezpečnostními pásy.

2. Při dopravních nehodách - čelní srážce - v období od 1. 1. 2015 do 30. 8. 2018 zemřelo* 262 osob, které se při dopravní nehodě nacházely v osobním automobilu a byly připoutány bezpečnostními pásy.

3. Policie České republiky požadované informace statisticky nesleduje a předmětnými údaji tedy nedisponuje v požadované struktuře.

* Za osobu zemřelou se považuje osoba, která zemřela při dopravní nehodě nebo do 30 dnů od dopravní nehody.

4. Na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt žádost v otázce č. 4 odložil, jelikož se informace v ní požadované nevztahují k jeho působnosti.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 10. 12. 2018

