Statistiky na březen 2022

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitelství služby cizinecké policie jako povinnému subjektu podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v které žadatel požádal pro účely realizace projektu UNHCR «Improved access of asylum seekers to the territory and reduced risk of refoulement« o poskytnutí následujících informací:

1. Kolik rozhodnutí o správním vyhoštění bylo vydaných v průběhu měsíce března 2022 na mezinárodních letištních v České republice ? Kolik z těchto rozhodnutí bylo vydaných na vstupu či příletu? Jaká byla státní příslušnost osob, kterým bylo uloženo správní vyhoštění na příletu ?

2. Kolik z těchto rozhodnutí bylo uděleno osobám mladším než 18 let ?

3. Kolika cizincům byl odepřen vstup na mezinárodních letištích v České republice ve smyslu §9 odst.1 zák. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v průběhu měsíce března 2022 na mezinárodních letištních v České republice? Jaká byla státní příslušnost osob, kterým byl v uvedeném měsíci odepřen vstup na území ve smyslu § 9 odst.1 zák. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na mezinárodních letištních v České republice ?

4. Kolik z těchto rozhodnutí bylo uděleno osobám mladším než 18 let ?

5. Kolik cizinců podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany policii na hraničním přechodu ve smyslu §3a odst.1 písm.a) bod 1. zák. o azylu na mezinárodních letištních v České republice v průběhu měsíce března 2022? Jaká byla jejich státní příslušnost ?

6. Kolik z těchto cizinců bylo osobou mladší než 18 let ?

7. Kolik cizinců podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany policii v přijímacím středisku ve smyslu §3a odst.1 písm.a) bod 2. zák. o azylu na mezinárodních letištních v České republice v průběhu měsíce března 2022 ? Jaká byla jejich státní příslušnost ?

8. Kolik z těchto cizinců bylo osobou mladší než 18 let?“.

Povinný subjekt uvedenou žádost posoudil a ve smyslu § 4a zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje následující informace.

ad 1), ad 2)

Počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění na ICP na mezinárodních letištích

měsíc březen Vysvětlivky zkratek: Celkem vydaná SV 14 TR tranzitní prostor z toho na ICP ML Praha - Ruzyně 14 O odlet Brno - Tuřany PK pobytová kontrola Karlovy Vary P přílet Pardubice DEP deportace Ostrava - Mošnov zpracoval: SAR ŘSCP Počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění na ICP na mezinárodních letištích měsíc STP přílet / odlet / tranzit / pobytová kontrola osoba mladší 18 let ANO/NE březen SYR P NE MNG O NE GEO O NE GEO O NE GEO O NE GEO O NE IRN O NE SYR P NE GEO O NE SOM O NE SOM O NE SOM O NE SOM O NE SYR P NE

ad 3), ad 4)

Odepření vstupu

St. příslušnost březen věk březen GBR 2 do 18 let GEO 2 nad 18 let 12 KAZ 1 Celkem 12 MDA 1 UKR 2 UZB 1 VNM 3 Celkový součet 12

ad 5), ad 6)

Počet osob, které požádaly o azyl na ICP na mezinárodních letištích ROK 2022 Počet osob, které požádaly o azyl 4 z toho na ICP ML Praha - Ruzyně 4 Brno - Tuřany Karlovy Vary Pardubice Ostrava - Mošnov Počet osob, které požádaly o azyl na hraničním přechodu ROK 2022 měsíc STP osoba mladší 18 let ANO/NE březen UKR NE UKR NE MDA NE KAZ NE

Ad 8), ad 9)

Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané v přijímacím středisku ve smyslu § 3a odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, na mezinárodních letištích – k tomuto sdělujeme, že tato statistika není Ředitelstvím služby cizinecké policie samostatně zpracovávána a v této části Vaši žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládáme.

Mgr. Ludmila Formerová

Ředitelství služby cizinecké policie

4. května 2022

